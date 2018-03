Va 'Chihuas' Rodríguez por un triunfo para buscar el título

Notimex - El “Chihuas” y el “Trencito” se medirán este sábado, en el pleito estelar de la velada que se realizará en el Lienzo Charro Profesor Enrique González y con el título Latino Plata mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

“Estamos en la antesala de la pelea de título y si gano ésta, que la voy a ganar, vamos por el mundial. He trabajado dos años por esa oportunidad y estoy listo, si me gana es porque es mejor, pero no creo que lo haga, me preparé como cavernícola”, indicó el “Chihuas”.

El regiomontano, con récord de 26-4-1, 18 antes del límite, ya fue campeón mundial, pero en peso mínimo, por lo que busca regresar a la élite del pugilismo profesional. Llega con una racha de siete triunfos en fila y más de dos años sin conocer la derrota.

El “Trencito” Carrillo (22-5-1, 14 KOs) reconoció la calidad del mexicano, pero destacó su preparación de más de tres meses para conquistar el cinto en juego, dispuesto a ofrecer una guerra si es necesario.

Por su parte, los mexicanos Alejandro “Pájaro” Dávila y Darío “Macizo” Ferman chocarán en la escala de los welter, el pupilo de Ignacio Beristáin listo para demostrar su aprendizaje, y el juarense seguro de que saldrá con la mano en alto.

Habrá también duelos de “guantes rosas”, Lourdes “Pequeña Lulú” Juárez se medirá con la local Linda Contreras, mientras que Dulce “Sexy” García hará lo propio con Esperanza Reséndiz.