'Tuca' entiende bronca entre Gignac y Corona; afirma 'juegan con el corazón'

Notimex -

El técnico Ricardo Ferretti ni se preocupa porque su goleador, el francés André-Pierre Gignac y el arquero de Cruz Azul, José de Jesús Corona, generaron un conato de bronca, al decir que solo se "arañaron", sin llegar a los golpes.

El estratega descartó estar incitando a la violencia, pero dijo que no se deja distraer por los aspavientos de Gignac y Corona, porque el primero le dijo al segundo que es "su hijo", luego que le anotó el gol con el cual Tigres de la UANL empató 1-1 a la "Máquina" en el minuto 91, el sábado anterior.

"Pues no son de piedra, tienen corazón, sienten, se enojan. Es normal, los dos quieren ganar y lo que pasa en la cancha se queda ahí, adentro. Son seres humanos. Aquí (en el futbol) no nos sentimos que somos Superman o Batman", dijo en conferencia de prensa.

Insistió en que es normal y "es un poco de que se dicen, se arañan, ni se golpean, eeeh; a mí ni me preocupa con tantos años (en esto). Digo: ahí van estos arañándose (ademanes). Si se dieran de trancazos buenos y bonito, ahí sí me daría atención. De boca, me como cuatro o cinco tacos".

Entre algunas risitas de los presentes expresó que "es mucho bla, bla, bla y poco pum, pum, pum" y luego pasó a la siguiente pregunta.

Uno de los temas planteados en su conferencia fue el supuesto acto de corrupción del técnico uruguayo Gustavo Matosas, quien al parecer se llevó un porcentaje en la contratación de su compatriota Matías Britos, cuando fue contratado por León, al que Matosas dirigía.

Matosas fue despedido el domingo de Atlético San Luis tanto por los negativos resultados como por esa mancha, pero Ferretti no cree que haya incurrido en un acto así.

Recordó que conoce al estratega, porque su padre, Roberto Matosas, le tendió la mano cuando salió de Monterrey y fue a jugar a Toluca. "Me cuesta trabajo (creer) que pueda suceder, porque su papá es cien y creo que su hijo también".