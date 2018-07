'Tuca' deja abierta posibilidad de perder puntos por regla 20/11

El estratega felino aseguró que ve posible perder tres puntos 'en la mesa' si no le da juego a los jóvenes nacidos en 1997 dentro de la Liga MX

Azteca 7 Deportes - 24/07/2018 07:38 a.m.

INFO7 - Perder tres puntos por no cumplir una regla impuesta por la Liga MX no le quita el sueño a Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, que aunque tiene jugadores como Julián Quiñones y otros jóvenes para evitarlo, lo considera como perder uno de los 17 partidos del torneo regular.

La regla 20/11 que impuso la Liga MX obliga a los clubes a utilizar en la cancha durante 765 minutos de juego en todo el Apertura 2018, a jugadores formados en México nacidos en 1997 o posteriores, de no cumplirlo, se harán acreedores a una sanción que estipula perder tres puntos del total sumados.

Por eso Tuca registró a nueve jóvenes para poder utilizarlos en el Apertura 2018, como lo son los defensas Juan Sánchez, Jair Díaz, Jorge Cruz; los mediocampistas Jhory Celaya, Bryan Reyes, Edwin Cerna, así como lo delanteros Rafael Durán, Jonathan Vega y Luis Cruz.

En el caso de Díaz y Durán, su participación en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla podrían contabilizar sus minutos, pero tendrán que disputar a su regreso al menos 50 minutos en el torneo para ser efectivos.

Además está Quiñones, que aunque es colombiano, la regla dicta que debe ser ´formado en México´ y no necesariamente nacido en el país: "los Clubes tendrán la obligación de utilizar en la cancha durante 765 minutos de juego como mínimo, a uno o más jugadores formados en México nacidos en el año de 1997".

Por eso Ferretti argumentó que no le interesa cumplir esta norma con tal de debutar jugadores que no están preparados para jugar, ya que consideró no forman futbolistas, sólo los preparan y comparó a Rayados que sí formó a Jonathan González y por eso brilló como Novato del Año.

"Todavía tenemos tiempo para ver esta situación y naturalmente tenemos que cumplir la regla, si no la cumples pierdes tres puntos, podemos decir que pudiéramos jugar 16 juegos y perder uno, si no la utilizo, puede ser. Es una posibilidad, no lo niego que es una posibilidad", señaló Ferretti.

"Por ejemplo, el equipo Monterrey tiene al muchachito Jonathan González, es un muchacho que tiene talento y está bien formado; entonces, tiene que jugar... jugó, Novato del Año y todo y estos son los jugadores que debemos de producir y así van a salir jugadores, no van a salir porque impongan una regla. Porque van haber muchos debuts, pero muchas despedidas también", agregó el estratega.