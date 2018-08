Transmiten por error película XXX en vez de futbol en un club de hinchas

ADN40 - Aficionados, entre ellos niños, que acudieron al club de hinchas del estadio de los Bristols Rovers para ver la retransmisión de un partido quedaron sorprendidos cuando las pantallas del establecimiento empezaron a sintonizar canal de cine para adultos, informaron medios locales del Reino Unido.

El Bristols Rovers emitió un comunicado en el que explica que el incidente ocurrió después de que alguien "usara un dispositivo remoto universal para alterar la salida de la señal de televisión". Hasta el momento, el suceso está siendo investigado.

Usuarios de redes sociales presentes en la escena no tardaron en compartir fotografías y videos lo ocurrido argumentando "me encanta este club".

@FootyAccums someone put babestation on at half time at Bristol Rovers ?? #UTG pic.twitter.com/L9jxBJiUU5