Tomás Boy dice que Tigres debilita al resto de equipos

Notimex -

Tomás Boy, técnico de las Chivas del Guadalajara, señaló que Jürgen Damm sigue en planes para llegar como refuerzo, pero acusó a los Tigres de la UANL de debilitar a los demás conjuntos de la Liga MX.

"No está descartado, está en las posibilidades, pero los Tigres ya sabemos que es un equipo que quiere debilitar a los demás conjuntos, ustedes se lo consienten, pero a eso se dedica ese cuadro, porque quiere comprar para ellos y nada más se lo quitan a los demás", dijo el estratega del rebaño.

Entrevistado previo al viaje del equipo a Cancún, Quintana Roo, donde continuarán con su pretemporada, el estratega manifestó que la gente de pantalón largo gestiona el tema de la llegada de nuevos jugadores.

"La directiva está trabajando muy puntualmente, está atendiendo el tema de los refuerzos y eso es bueno. No es cuestión de cantidad, queremos reforzar algunas zonas, sobre todo la defensiva, ahí está la prioridad del equipo principalmente", apuntó Boy.

Respecto a Antonio Rodríguez y Alfonso González como elementos que podrían llegar, explicó que son futbolistas que tienen opción de defender los colores del cuadro tapatío.

"No puedo decir de él (Rodríguez), pero está considerado entre los posibles candidatos, la directiva está haciendo lo suyo, si es que es él, que se cierre rápido", acotó el técnico.

En el caso de Poncho, explicó que es consciente que "es un atlista de corazón, pero así tuve a Omar Bravo en el Atlas, me encantaría poder contar con él, pero vamos a ver qué gestiones se hacen".

Por otro lado, reconoció que el delantero Ángel Zaldívar es uno de los jugadores que analizan para que vuelva a este equipo, luego de su paso por el Monterrey.

"Es otro de los candidatos que estamos viendo, es importante, hay que recuperar a los jugadores, el tema es saber las dificultades que enfrenta Chivas, no solo en la posible incorporación de jugadores, hay otra dificultad que los demás equipos tampoco quieren que se refuerzan las Chivas", estableció.

En tanto indicó que el volante Ulises Dávila "ha pedido una oportunidad para trabajar con nosotros, tiene calidad y aquí son bienvenidos todos esos jugadores".

Al igual que el delantero Santiago Ormeño, a quien calificó como "un chico con calidad que no se quedó en Puebla por cuestiones que no sabemos, pero tiene potencial, está a prueba y vendrán algunos jugadores a ver cómo están, algunos jóvenes de la Sub 20 que van a trabajar y que tenemos que ver para saber si se van a incorporar a la plantilla".

Mientras que dejó en claro que el delantero Alan Pulido se mantendrá en el equipo, luego que se habló de un supuesto interés del Cruz Azul por hacerse de sus servicios.

"Cuento con él a muerte hasta el momento, por supuesto que no (se va), yo cuento con él, no es fácil conseguir jugadores de ese nivel", sentenció.

El "Rebaño Sagrado" trabajará por 14 días en Cancún como parte de su pretemporada para enfrentar el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en el que arrancará como uno de los candidatos a perder la categoría.

El conjunto arrancará en el sitio 16 de la clasificación porcentual, solo por encima de Querétaro, Veracruz y Atlético San Luis, que recién ascendió.