Tigres y Rayados ya tienen rivales en la Conca

Por: Redacción



Durante la noche de este lunes se llevó a cabo el sorteo para la Liga de Campeones de Concacaf, en la cual participan Tigres, Toluca, Rayados y Santos.

Tigres se verá las caras contra Saprissa de Costa Rica, Toluca enfrentará al Sporting Kansas City, de la MLS.

Por su parte, Santos jugará contra el Marathon de Honduras y por último los Rayados se medirán con la Alianza de El Salvador.

En el sorteo, las llaves quedaron de tal manera que en caso de que los equipos de la Liga MX solventen no solo los Octavos de Final en que empiezan su participación, sino además los cuartos, las semifinales serían Tigres vs. Santos y Rayados vs. Toluca, por lo que podría ocurrir un Clásico Regio.

Esta nueva edición de la Liga de Campeones de Concacaf sufrió una modificación en su formato, pues la primera parte se jugó este año y ya terminó y solo fue con clubes del Caribe y Centroamérica.

Clubes mexicanos verán participación hasta la segunda parte del torneo, el cual inicia el próximo año; con fases de eliminación directa.

Los cuatro mexicanos, jugarán de local en la Vuelta de Octavos.