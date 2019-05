Tigres reciben al León en busca de marcar su territorio en la final

EFE -

Dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, los Tigres buscarán confirmarse como el mejor equipo de México en los últimos cinco años y tratarán de marcar diferencia a su favor con una ofensiva encabezada por el goleador francés André-Pierre Gignac.



Será un duelo rodeado de expectativas entre los dos mejores equipos del campeonato, León, líder de la fase regular, contra Tigres, segundo lugar.



Los "felinos" de Ferretti han jugado por debajo de su nivel en la liguilla y pasaron con apuros los cuartos de finales y semifinales luego de empatar 1-1 con Necaxa y Monterrey y avanzar por mejor posición en la tabla en la fase regular.



El equipo confía en cambiar eso en la final, única manera de poder doblegar a un León que está cumpliendo la mejor actuación de equipo alguno en un torneo de liga en México.



"Debemos ser honestos, aún no desplegamos el mejor futbol y así llegamos a la final. Tengo confianza en que en estos dos partidos juguemos al nivel que pretendemos", dijo Ferretti el pasado lunes.



Dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz, el León implantó récord de 12 triunfos seguidos y estableció una marca de 41 puntos en torneos cortos con 17 equipos, sin embargo se ha planteado empezar de cero y asumir la final como un torneo aparte.



"Hemos hecho récords, como la mayoría de puntos en torneos cortos; eso queda ahí y la final será mano a mano. Si podemos quedar campeones y redondear lo que estamos haciendo sería grandioso", señaló ayer el defensa colombiano William Tesillo, un fijo en la alineación de Ambriz.



León viene de una derrota, la segunda en sus últimos 18 partidos. Cayó el domingo 0-1 ante América, sin embargo eliminó a las Águilas porque había ganado por el mismo margen el duelo de ida en casa del rival y accedió a la final por mejor colocación en la tabla.



Aunque no contará en la final con el delantero mexicano José Juan Macías, quien se incorporó a la selección mexicana que jugará el Mundial Sub 20, y mañana no tendrá al volante Rubens Sambueza, sancionado, León posee una plantilla rica y será un rival de peligro.



Con una ofensiva liderada por el ecuatoriano Ángel Meza, líder de los goleadores y con el mayor número de asistencias en la temporada, León intentará hacer daño a Tigres, aunque deberá plantarse bien para detener a sus portentosos atacantes.



El duelo de vuelta se jugará el próximo domingo en el estadio del León.

- Alineaciones probables:



León: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Ramiro González; Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, José Iván Rodríguez; Vinicio Angulo, Joel Campbell. Entrenador: Ignacio Ambriz.



Tigres: Nahuel Guzmán; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo; Rafael de Souza, Guido Pizarro, Javier Aquino, Luis Rodríguez; Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac, Luis Quiñones. Entrenador: Ricardo Ferretti.



Árbitro: Marco Antonio Ortiz



Estadio: Universitario



Hora: 20:45