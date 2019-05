Tigres llegó a la final, pero no mostró su mejor futbol: Ferretti

Por: Manuel Dávalos





Aunque reconoció los Tigres de la UANL no han desplegado su máximo potencial, el técnico Ricardo "Tuca" Ferretti mostró plena confianza en que tendrán un buen funcionamiento frente a León en la final del Torneo Clausura 2019 para buscar el campeonato.

"No, no ha sido desplegado todavía el potencial que tiene el equipo, hay que ser honesto, pero aún no desplegado este futbol llegamos a la final, entonces tengo una gran esperanza y confianza en que en estos dos partidos juguemos a este nivel que pretendemos", declaró.

Sobre el conjunto Esmeralda, el timonel expresó que sin duda es el equipo que mejor futbol desplegó durante la fase regular y elogió al estratega Ignacio Ambriz.

"Del León es el equipo que hizo una gran temporada, súper líder, yo mismo reconocí que había sido el equipo que mejor futbol había jugado de los 18 en la etapa regular, aparte tiene a Nacho que es un gran amigo y entrenador, tiene jugadores de mucha calidad", agregó.