"Terrible" Morales recibe homenaje del Consejo Mundial de Boxeo

Notimex - Erik "Terrible" Morales puso en juego el corazón en cada pelea, siempre con el deseo de lograr más en cada oportunidad, algo que lo llevó a ser monarca del mundo y próximamente miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Será en el mes de junio cuando el "Terrible", primer tetracampeón mundial mexicano, ingrese al recinto de los inmortales en uno de los momentos más importantes de su vida, de la cual dedicó casi 30 años al deporte de los puños desde que comenzó a practicarlo a los cinco años.

"El esfuerzo para lograrlo es la dedicación, el compromiso del trabajo, querer ser más, siempre más, dar lo mejor de ti, plasmar lo que haces en el gimnasio a la hora de pelear, poner el corazón en juego ahí", dijo.

El tijuanense recibió este día un reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en los "Martes de café", evento que se realizó en el gimnasio Edel Ojeda Malpica, del Instituto Politécnico Nacional.

"Es un honor estar ahí, es la parte importante del resultado de muchos años de trabajo, llevo desde los cinco años en el boxeo, estuve hasta los 36, me aventé como 30 años en este deporte", comentó.

"Recogimos reconocimientos, títulos, triunfos importantes y hoy los valoro mucho más, porque debo decirles que en ninguna parte del boxeo he recibido un golpe tan fuerte como en la vida diaria", acotó el púgil originario de la Zona Norte de Tijuana.

De familia de pugilistas, se declaró agradecido con todo lo que vivió en el mundo de la fistiana, lo que logró gracias al equipo de trabajo que lo rodeó, desde el nutriólogo hasta el entrenador, preparador físico y todos los que lo apoyaron.

"No es que se me haya dado, le pusimos muchas ganas, mucho interés, mucho trabajo; nos rodeamos de un grupo de personas de muchas capacidades, todos me ayudaban, me exigían, daban lo mejor para yo dar lo mejor arriba y eso fue la disciplina de dejarme guiar por ellos, aconsejarme".

El "Terrible", quien se impuso al filipino Manny Pacquiao en una de las tres peleas que sostuvieron, y que protagonizó una memorable trilogía con Marco Antonio Barrera, agradeció el reconocimiento del CMB, "siempre he sido parte de la familia, así me lo han hecho sentir".

Mauricio Sulaimán, titular del CMB, destacó lo hecho por Morales dentro y fuera del ring, de quien aseveró ingresa al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, de forma justa, "es uno de los grandes de la historia en todos los sentidos".

"Fue cuatro veces campeón mundial, su lealtad incondicional al CMB, su trayectoria dentro y fuera como pocos, un líder en su comunidad, un joven entregado en busca de un México mejor, nos da gusto su entrada y eso lo celebramos con el respaldo del CMB".