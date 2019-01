Técnico de Nantes fustiga fin de la búsqueda de Sala

AP - El técnico del Nantes Vahid Halilhodzic calificó el viernes de "vergüenza total" y "asqueroso" que la búsqueda de la avioneta desaparecida del futbolista argentino Emiliano Sala fuera declarada por finalizada.

Las autoridades británicas decidieron el jueves no seguir la búsqueda de Sala y el piloto de la pequeña aeronave, que viajaba de Nantes a Cardiff el lunes, luego que un operativo de tres días por mar y tierra por las Islas del Canal no pudo dar con los rastros. La avioneta desapareció del radar sobre el Canal de la Mancha.

En una rueda de prensa el viernes, Halilhodzic expresó su indignación por la decisión de interrumpir la búsqueda. La última ubicación que se registró del avión fue cerca del Hurd's Deep, un valle submarino que tiene una profundidad de más de 100 metros (328 pies)

"Es asqueroso dejar la situación así. No me parece que sea demasiado profundo para no poder encontrarlos. Es una obligación que esa gente tiene", declaró el técnico bosnio. "Es una vergüenza total. No pueden dejarlo así. Parar esto es insoportable e inaceptable. ¿Se imaginan a la familia? ¿Pudieron ver cómo se expresó la hermana ayer?".

En una rueda de prensa en Cardiff el jueves, la hermana del delantero, Romina Sala, imploró para que se siguiera con la búsqueda: "Pido por favor que no paren de buscarlos, ellos están vivos".

Grandes figuras del fútbol argentino, entre ellos Lionel Messi y Diego Maradona, pidieron que la búsqueda prosiga.

"Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejendDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigo", escribió Messi en una historia en Instagram.

Halilhodzic reiteró el pedido.

"Solo tengo un mensaje para los responsables, de continúen con su búsqueda porque es asqueroso dejar eso así", dijo. "No puedo imaginarme cómo lo debe estar sufriendo su familia".

El partido del Nantes por la Copa de Francia que iba a disputar como visitante ante Sannois Saint-Gratien fue pospuesta y se jugará el próximo fin de semana.