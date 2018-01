Talavera descarta estar en desventaja rumbo al Mundial

Notimex - Pese a que estima que regresará a la actividad para la fecha 3 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el portero Alfredo Talavera descartó estar en desventaja para pelear por un sitio para la Copa del Mundo Rusia 2018.

"El que no juega, sin duda es lo más complicado; no estar activo, necesitamos esa actividad día a con día. El estar lesionado no quiere decir que no he trabajado, al contrario, creo que he hecho más trabajo en estos 35 años", dijo.

Dejó en claro que si es considerado por el técnico de la Selección Mexicana de Futbol para algún partido amistoso, no desaprovechará los minutos.

"Si se me presenta la oportunidad de que el profesor Juan Carlos Osorio me tome en cuenta, lo voy a aprovechar al máximo, en especial porque es el Mundial y está a la vuelta de la esquina, sin duda, el tiempo que aproveché me va a servir y va a marcar diferencia el día de mañana", estableció.

Manifestó que su proceso de rehabilitación de la lesión en la rodilla izquierda ha sido positivo y de acuerdo a los tiempos.

"Estoy muy bien, la rehabilitación se me pasó rapidísimo y es señal de que me divertí, traté de hacer lo más ameno posible todo este tiempo, lo aproveché al 100 por ciento en todos los aspectos y ahora como siempre lo he mencionado también, la idea era regresar mejor y más fuerte, porque si regreso igual de qué sirve ese aprendizaje. Esta parada me sirvió para reflexionar muchas cosas", sentenció.

El elemento surgido de Guadalajara sufrió una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la fecha dos del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.