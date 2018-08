Suspenden a Talavera por decirle 'cabrón' al árbitro

Notimex - El portero Alfredo Talavera se perderá los dos siguientes partidos del club Toluca en el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, tras ser suspendido por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Le dije cabrón. Hay otros jugadores que dicen peores palabras, como las expresiones que usan los argentinos. Cabrón a comparación de eso no es nada; aparte, no me dejó jugar dos veces en una misma jugada, es imposible que hagan eso", sentenció Talavera durante una entrevista.

Talavera no podrá ser considerado por el técnico argentino Hernán Cristante para los partidos ante Tigres de la UANL y Xolos de Tijuana, luego que se le aplicó una sanción de dos cotejos "por insultar de forma soez a los oficiales del partido".

Mientras que el mediocampista de Chivas del Guadalajara, Orbelín Pineda, recibió un partido de castigo por ser "culpable de conducta violenta".

Con un juego se va el volante chileno del Atlas, Lorenzo Reyes, así como el defensa del Necaxa, Luis Gallegos, ambos por ser "culpables de juego brusco grave".

En tanto, Luis Chávez, centrocampista del conjunto de Xolos de Tijuana, también se perderá la siguiente jornada "por recibir una segunda amonestación en el mismo partido".