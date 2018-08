Sulaimán asegura que Golovkin peligra ante ´Canelo´

Para el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, el kazajo Gennady Golovkin peligra cuando enfrente al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, pelea de donde saldrá el mejor libra por libra del momento.

"Mucho (peligra), es una pelea donde los dos se juegan su futuro, los ojos del mundo estarán ahí, el ganador sin duda será el mejor boxeador del momento en todas las divisiones, el triunfador se lleva el máximo reconocimiento", dijo.

Sulaimán Saldívar presentó este jueves el cinturón chiapaneco, que se quedará el vencedor de dicha pelea, a realizarse el próximo 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, la cual será muy reñida.

"Estoy convencido de que será muy cerrada y el que logre imponer su estilo y estrategia, llevar a cabo el plan de trabajo diseñado, es el que saldrá con la mano en alto, los dos la tienen muy difícil", manifestó.

Aunque el pugilista mexicano cumplirá un año sin pelear en septiembre, el titular del CMB descartó que esa situación afecte al "Canelo".

"No creo que afecte porque ´Canelo´ siempre se mantiene en forma, no sube de peso, siempre está entrenando, está en nivel donde la curva es diferente a cuando vas empezando, creo que no tiene ningún efecto la inactividad", afirmó.

De la guerra de declaraciones que han tenido los pugilistas y sus equipos de trabajo desde hace algunos meses, luego de que "Canelo" dio positivo por clembuterol por consumo de carne contaminada, dijo que solo es rumbo a la pelea, pues al término de la misma se abrazarán.

"Es normal, son meses de preparación, deshidratación, el cuerpo empieza a exigir, el humor es complicado, los nervios, y mientras no suban de tono a una falta de respeto no hay problema, han demostrado respeto uno al otro. Son profesionales, cuando termine la pelea se van a abrazar", aseguró.

Reiteró que en la batalla todo puede pasar, "son dos deportistas de gran nivel, una pelea de gran interés, los dos se van a dar con todo, saldrá el mejor libra por libra sin duda alguna", además de manifestar que "Canelo" tendrá la oportunidad de tapar bocas nuevamente.

"Tendrá una gran oportunidad para tapar bocas, aunque ya lo hizo en el empate, demostró que tiene un nivel muy importante; y gane o pierda, está libre de cualquier cosa de dopaje, está probado que no se dopó, hay que respetarlo, si gana será por mérito propio", concluyó.