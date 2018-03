Sosa da importancia a terminar en lo alto de la tabla

Espera Ismael Sosa cerrar de la mejor forma posible y conseguir una cantidad importante de puntos para terminar el torneo entre los mejores tres equipos de la tabla

Notimex - El argentino Ismael Sosa, delantero de los Tigres, manifestó que el equipo tiene en la mira terminar entre los primeros tres lugares del Torneo Clausura 2018 y rechazó que tengan como objetivo primordial el liderato general.

"Es importante terminar lo más arriba posible, en la Liguilla cerrar en casa es importante, cuenta mucho, estamos esperando en estas cinco fechas cerrar lo mejor posible, sacar los más puntos posibles para entrar lo mejor que se pueda".

Agregó que "si se puede terminar primero, bienvenido sea, hay que jugar partidos importantes, en el cierre hay partidos complicados, si podemos quedar en primer lugar es bueno, si no, estar entre los primeros tres para cerrar de la mejor manera el torneo".

El jugador recordó que los próximos contrincantes del equipo son directos en la búsqueda de un boleto a la Liguilla, por lo que desde su punto de vista dependerán de ellos mismos para obtener un boleto.

Sobre su desempeño personal, el jugador dijo que para él es importante que ha tenido mayor continuidad con el equipo en la actual justa, dado que en el pasado Apertura 2017 una lesión le impidió tener más participación.

“Este semestre me ha tocado jugar seguido, importante en la continuidad, el torneo pasado no había tenido muchos minutos, venía de la lesión y me había costado ponerme bien en lo físico, espero seguir mejorando para el equipo, es bueno asistir, pero mejor hacer goles”, concluyó.