Si Veracruz no se presenta al juego ante Tigres, descenderá: Enrique Bonilla

Notimex -

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aceptó que este organismo está imposibilitado de ayudar a los jugadores del Veracruz por los adeudos que tiene la directiva con ellos, pero fue claro que si no se presentan a jugar el viernes con Tigres de la UANL, el equipo descenderá de manera automática.

Cabe recordar, sin embargo, que Víctor Garza, titular de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvo en Veracruz lunes y martes, pero no recibió ninguna controversia.

"Nos encontramos maniatados para apoyarlos. No sé qué decidan. En la plática de hoy me dijeron que quedaban en stand by (en espera). Iban a pensar, no tomaban la propuesta que le hicimos como liga", explicó.

Y señaló que "en el caso de que se metan las controversias, entre más rápido mejor. Si metieran la controversia ya, buscaríamos que antes de terminar la fase de calificación se dictaminara".

Ante la posibilidad de que los integrantes del plantel no hagan acto de presencia para el duelo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, aseveró que se aplicarán las medidas que establece el reglamento de competencia.

"Aquel club que no se presente por una causa que no sea de fuerza mayor, descenderá automáticamente. Deja de participar en el torneo y se inicia el proceso de desafiliación", apuntó en conferencia de prensa en un hotel de la Terminal 2 del AICM.

Indicó que habló con todos los jugadores del primer equipo "escualo" y "en cuanto a los acuerdos verbales, es la primera vez que me encuentro con un caso de estos. Siempre habían existido diversos tipos de contratos".

"Es la primera vez que en 16 años me encuentro con acuerdos verbales. Por eso tuve que consultar con fiscalistas, con la afianzadora, para saber si se podía considerar el acuerdo en ambos casos, pero la respuesta fue negativa", estableció.

Por otra parte, aceptó que les causó sorpresa el hecho de que la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro) no aconsejó a los jugadores rechazar cualquier acuerdo de palabra.

"Nosotros nos confiamos en que la asociación iba a hablar con los jugadores y que les iban a insistir en no realizar acuerdos que no estuvieran firmados. Jamás nos imaginamos que la asociación no les iba a decir que no hacerlo los iba a meter en un problema", externó.

Dijo desconocer si los jugadores tienen miedo de presentar controversias y exigir sus derechos: "Algunos de ustedes (medios de comunicación) han escrito acerca de ese miedo".

No obstante, indicó que "yo les puedo decir que integrantes del club en temporadas pasadas, presentaron sus controversias, ganaron, las cobraron y ganaron premios. Si hubieran algún tipo de amenazas, ellos serían el primer ejemplo. Y no lo son".

El dirigente de la Liga MX explicó que ya habló con Fidel Kuri, dueño del cuadro "jarocho", y quien le aclaró que confía en resolver esta situación lo antes posible.

"Ya me dio la cara, lo que me argumenta es que tiene un problema de liquidez que espera resolver a la brevedad. Los clubes, la Liga MX y la FMF estamos dispuestos a ayudar, pero no tenemos la forma de sacar los recursos y entregarlos", acotó.

Reiteró, por último, que "no hay un documento que avale ese adeudo por parte de los jugadores. Si ellos presentan su controversia y la documentación correspondiente, cobrarán antes de que termine este torneo. No está considerada la intervención administrativa del club".