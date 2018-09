Sebastian Vettel insatisfecho por arrancar tercero en GP de Singapur

Notimex - Con miras a la continuación de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, Vettel sabía que podía competir más este sábado en la clasificación, pero el rendimiento del monoplaza no le gustó y vio como el líder del campeonato y actual campeón, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), se quedó con la "pole position", seguido del holandés Max Verstappen, de Red Bull.



"Por supuesto que no estoy contento con cómo fue el día. La clasificación para nosotros no fue tan fácil como debería haber sido. Obviamente otros lo han hecho mejor que nosotros, y por eso somos terceros", comentó el germano.

El conductor del Cavallino Rampante, que va segundo en el campeonato, recalcó: "Esperábamos algo más que ser terceros. Lewis dio una buena vuelta, y le felicito, pero no creo que fuera imbatible".

Explicó que la manera en la que compitieron en la clasificación fue difícil conseguir el ritmo, "sufrí en la Q1, la Q2 y la Q3. Como dije antes, otros hicieron un mejor trabajo, y eso incluye la vuelta de Lewis como piloto y de ellos (Mercedes) como equipo. Este resultado no es el que deseábamos".

Negó preocupación por la diferencia de tiempos que se apreció este día entre ambos, ya que puede sacar mayor provecho a su monoplaza para mañana aspirar a la victoria que le permita cerrar la batalla por el título del "Gran Circo".

"No quiero quitarle nada de mérito a Lewis, pero está claro que podríamos haberlo hecho mejor. No creo que tenga mucho sentido entrar en detalles... tal vez la preparación de la vuelta para la clasificación, pero al final pude rodar y mis vueltas no fueron lo suficientemente fuertes o lo suficientemente buenas como para estar cerca", comentó Vettel.