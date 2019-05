Se va Palermo triste del Uni

Por: Luis Alberto Madrigal





Luego de haber quedado eliminado ante Tigres. El técnico del Pachuca Martín Palermo admitió sentirse feliz por haber logrado clasificar a la Liguilla en su primer torneo en México, aunque lamentó no haber podido sostener la ventaja y quedar fuera por una desatención ante Gignac.

El estratega argentino admitió que está satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores pese a la eliminación, pese a que consideró que perdonaron a los felinos en la Ida, no les reprocha nada a sus jugadores, por lo contrario los mira a la cara y se siente identificado con ellos.

"La lectura era que habíamos aguantado 45 minutos de contrarrestar y evitar que Tigres nos metiera más goles que hubiera hecho más difícil. En el segundo tiempo Tigres se vio más ofensivo pero sin ser tan profundo.

"No nos sentimos superados, encontramos el gol pero esa desatención nos hace quedar fuera, no tengo nada que reprocharles a los jugadores, se entregaron con todo, le siento identificado con el esfuerzo, en el vestuario podemos mirarnos a la cara, la experiencia nos lleva a que a lo próximo nos lleve a mejores recaudos" declaró Martín Palermo.

El entrenador Tuzo admitió que una asignatura pendiente que le dejó este Clausura 2019 fue no haber podido ganar de visitante y eso les costó la eliminatoria ante los felinos, pues tuvieron la ventaja y la dejaron ir.

"Yo más que nada es encontrar esa regularidad que no pudimos tener, ser reiterativo de visitante, porque no pudimos ganar de visitante, es algo pendiente mío, lo tendré que evaluar para ver qué se puede modificar en eso, porque de local, el equipo pudo conseguir resultados que nos puso aquí (liguilla), pero si es importante que uno no pueda mantener la ventaja y te saquen el partido de visitante, sin duda es algo que voy a tener que trabajar", explicó el argentino.

"Para mí es especial mi primer torneo en el fútbol mexicano y haber calificado a la liguilla y haber quedado eliminado con este equipo, esto es el fútbol en relación de justificarse de errores o que en el balance nos lamentamos por los goles que fallamos en nuestra cancha, y pues hoy jugamos bien sobre todo al final donde logramos el objetivo pero que con un rival que con un descuido marca la diferencia, no nos alcanzó", finalizó.