"Se deben tomar cartas en el asunto": Tuca tras incidente entre Tomás Boy y Gignac

Por: Redacción





Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, espera que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX aplique el reglamento, tras el incidente que protagonizaron el timonel Tomás Boy y el jugador André-Pierre Gignac, durante el duelo entre Chivas y felinos.

"Hay una Comisión Disciplinaria que debe tomar cartas en el asunto y aplicar el reglamento; si hay sanciones o no. Yo de mi parte, en toda mi carrera, no me meto con los jugadores del otro equipo, le pueden decir algo a los míos, gritarles, hacer muchas cosas, pero con los jugadores del equipo rival eso no lo hecho y jamas lo voy a hacer".

"El reglamento ha cambiado porque realmente lo que estaba sucediendo en las bandas con nosotros los entrenadores es un verdadero desma...", aseguró el técnico en conferencia de prensa.

Pese a la caída ante Chivas, Ferretti se dijo sentirse tranquilo, pues aseguró que sus pupilos mostraron superioridad aunque tuvieran un hombre menos en la cancha.

"Estoy tranquilo. Aunque el resultado no es nada bueno, estoy tranquilo porque mi equipo fue el equipo que yo esperaba en la cancha. Aún con un hombre menos, nosotros fuimos mejores; la falta de este elemento no nos alcanzó para empatar. Como jugaron el segundo tiempo, debo quedarme tranquilo con lo futbolístico", aseguró. (Con información de Record.com.mx)