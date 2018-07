Santos Laguna presenta a Alejandro Castro como segundo refuerzo

Notimex - "Es un reto nuevo en mi carrera y es una gran responsabilidad, pero con una gran oportunidad para mí, vengo con la intención de aprovechar, hay una gran exigencia y estoy capacitado para estar aquí", indicó.



Acompañado por el técnico lagunero Robert Dante Siboldi durante su presentación, el exjugador de Cruz Azul indicó que llega a ganarse un puesto, ya que la competencia interna dará fortaleza al grupo.

"Esa competencia interna es la que enriquece a todos, y aquí lo más importante es el equipo y donde toque aportar vamos a esta disponibles, y si me sintiera en inferioridad no estaría jugando, pero me siento muy bien", apuntó.

Agradeció la oportunidad que le da el cuadro lagunero de estar de nueva cuenta en el máximo circuito y sabe la responsabilidad que tiene de estar con el campeón, por lo que se brindará al máximo para la institución lagunera.

"Agradezco a Santos por brindarme la oportunidad de estar aquí, sé que es una responsabilidad, vengo al campeón del futbol mexicano y me siento apto para asumir el reto, y de parte mía recibirán esfuerzo, trabajo y compañerismo".

Por su parte, Siboldi le dio la bienvenida al club y comentó que sabe lo que puede aportar al equipo, sobre todo con la salida de jugadores como Néstor Araujo y el argentino Carlos Izquierdoz, con lo que reforzará la parte baja del conjunto.

"Los detalles de su contratación solo la directiva, pero en el momento que surge la posibilidad y el interés de Alejandro de venir aquí, a nosotros nos gustó, en la parte deportiva y como persona encaja en el perfil que buscamos, lo conozco desde hace mucho", acotó.