Santander reconoce su error durante la final Chivas vs Tigres

'Me equivoqué' en la final de Tigres y Chivas del Clausura 2017, así lo afirmó el árbitro Luis Enrique Santander tras reconocer que no marcó un penal a favor de los felinos durante ese partido.

La polémica decisión de no marcar un claro penal a favor de Ismael Sosa de Tigres de la UANL y que hubiera dado vida al equipo regiomontano causó gran enojo en su afición, inlcuso Santander llegó hasta recibir amenazas.

Fue durante un programa de televisión que el árbitro admitió por primera vez que se equivocó al no haber marcado ese penal a favor de los Tigres.

"Ese día me equivoqué, no hay duda de que me equivoqué. Hubiera sancionado penal", mencionó.

Desde esa polémica final, Santander no había pitado un solo partido a los Tigres del 'Tuca' Ferretti, fue hasta la jornada 14 del presente torneo cuando Tigres recibió al Toluca en el Estadio Universitario.