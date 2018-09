Sale Gerardo Espinoza del Atlas

La noche de este lunes, la directiva de los Rojinegros del Atlas anunciaron que el timonel Gerardo Espinoza quedó fuera del cargo tras no poder ganar en ocho fechas y haber marcado solo un gol.

Espinoza recibió el voto de confianza de la directiva, pero desde el arranque se pronosticó una temporada complicada tras no sumar unidades y no lograr marcar, sin embargo al haberse jugado prácticamente la mitad del torneo, los resultados no se hicieron presentes por lo que el joven timonel fue desplazado.

Atlas aprovechará la pausa en el torneo para encontrar al entrenador adecuado y tener algunos días de trabajo con la finalidad de encarar de la mejor manera lo que resta de la campaña para salvar el torneo.

Comunicado:

Tras los resultados que se presentaron durante las primeras 8 jornadas del Torneo Apertura 2018, la Presidencia Deportiva determinó realizar un cambio en la Dirección Técnica del Primer Equipo.

Atlas FC agradece a Gerardo por el profesionalismo mostrado en cada entrenamiento y partido; en donde su honestidad, compromiso y entrega seguirán siendo una constante en los proyectos deportivos que lo continuarán ligando a la institución.

Asimismo y mientras el club concluya las negociaciones para cerrar la contratación del nuevo Director Técnico, que será anunciado en los próximos días, informamos que para el partido amistoso que se celebrará en Edinburg, Texas, el próximo sábado 8 de septiembre ante Tigres, el señor Raúl Chabrand Manrique, quien era auxiliar del Primer Equipo, fungirá como Director Técnico interino.