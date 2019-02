Rodolfo Pizarro considera 'productivas' prácticas con Martino

EFE - El volante de la selección mexicana, Rodolfo Pizarro, aseguró este martes que el primer "microciclo" de entrenamientos que cumplieron con el argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, fue productivo, sobre todo para entender conceptos básicos del estilo de juego que pretende.

Pizarro junto a otros tres compañeros del Monterrey (Jesús Gallardo, César Montes y Carlos Rodríguez), abandonó esta noche la concentración del Tricolor para entrenar con su equipo el Monterrey, que juega el viernes ante el Morelia, con sólo dos días de trabajo con el estratega argentino.

"Martino nos explicó cómo le gustaba jugar, lo que pretende en general del equipo y el manejo de pelota desde la salida para generar acciones de gol. Invirtió mucho tiempo en el inicio de las jugadas, poniendo énfasis en los movimientos que desea. Creo que el sistema será el 4-3-3, es así como pretende que nos coloquemos", expuso Pizarro a medios.

La primera impresión que se llevó Pizarro del entrenador de México, es la de un tipo noble, abierto al dialogo y que tiene paciencia para explicar sus pensamientos futbolísticos.

"Me pareció una buena persona, en particular sentí que es muy sencillo en su carácter. De entrada, me dejó nociones de que le importamos y quiere que mejoremos en nuestro nivel, le interesa que andemos bien. Es un buen avance lo que vivimos este par de días", apuntó

En el primer entrenamiento, el lunes, tuvo que recurrir a sus hojas de apoyo para recordar algunos nombres de los jugadores que convocó, hecho que Pizarro no consideró como relevante.

"Él conoce a todos y trató de hablarnos de forma rápida y concreta, es directo en su trato. Antes del entrenamiento nos preguntó varias cosas sobre lo que buscamos como seleccionados, los objetivos que pretendemos alcanzar y creo que va a estar más al pendiente de la Liga en México".

En el Centro de Alto Rendimiento, a las afueras de la capital mexicana, permanecieron 18 jugadores que cumplirán este miércoles el día de entrenamientos con Martino y aunque Pizarro y sus compañeros sólo entrenaron dos días, la experiencia para él fue positiva.

"Estaba así estipulado, que los que jugamos en viernes en la liga estaríamos sólo dos días, sin embargo, aprovechamos el tiempo al máximo. Me sentí bien porque pienso que estos entrenamientos nos dan la oportunidad de conocer a Martino y adaptarnos al sistema de juego que busca", finalizó.