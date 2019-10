Revelan video de Jérémy Ménez con mujeres, alcohol y drogas

Las imágenes fueron difundidas por una revista nacional y muestran cómo eran las fiestas que el jugador organizaba en México

Después de que se fuera del América hace poco más de un mes, en medio de críticas por el pobre desempeño que tuvo durante su estancia en el club, se difundieron unas fotos y videos que mancharon aún más la reputación del exdelantero del París Saint Germain (PSG), hoy en día jugador del Paris FC.

Si bien Ménez no mostró un gran nivel futbolístico en México, debido a que la mayor parte del tiempo el mediocampista estuvo lesionado; la revista TV Notas aseguró que esto se debió a que llevaba una vida de excesos en torno a drogas, fiestas y mujeres.

El medio publicó una entrevista con una supuesta mujer cercana al deportista, la cual afirmó que al francés se le pagó para que dejara al equipo.

"Le pagaron para que se fuera, y aunque su carta valía más de 21 millones de pesos, aceptó 6 porque sabía que nadie lo iba a contratar".

De acuerdo con la mujer, Ménez recibía 60 millones de pesos anuales, y la relación con el equipo mexicano habría terminado en malos términos, pese a que se trató de hacer ver como un acuerdo cordial.

"Hace semanas se reunieron con él para finiquitar su contrato, que vencía en diciembre, pues no tenía caso que siguiera en el equipo cuando el director técnico, Miguel Herrera, no lo convocaba ni a los entrenamientos, en los últimos partidos no aparecía ni en la banca, nadie lo quería", dijo.

Contó que el jugador es "muy mañoso", y se la pasó con supuestas lesiones, no jugaba y eso no lo gustaba a la gente del club ni al director técnico, Miguel Herrera, quien se habría dado cuenta de la manera de ser de Ménez.

Recordó que el futbolista jugó en equipos importantes en Italia y Francia, e incluso fue seleccionado nacional, lo que ayudó a que fuera contratado, pero nadie se imaginó que "sólo vendría a México a hacer desastres".

"Más que por su talento como futbolista, se hizo famoso por su relación con Mar Milla, la exesposa de Álex Ibarra, y hasta provocó que se divorciaran, pero después, cuando le perdió el gusto porque ya era una mujer libre, la dejó y buscó a otra".

La mujer explicó que a Ménez le gustan la fiesta, las mujeres y "otras cosas", contó que antes de irse de México, cuando aún pertenecía al América hizo una última fiesta con sus amigos más cercanos.

Señaló que tras su salida del América, ningún equipo mexicano contratarlo, por lo que regresó a Francia, donde actualmente juega para un equipo de segunda división, el Club París FC.