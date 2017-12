Rayados tiene la espina clavada consigo mismo: Mohamed

Notimex - Mohamed negó que busquen una revancha con el cuadro hidalguense porque les ganó la final del Torneo Clausura 2016 y que la cuestión es con ellos mismos porque desde su punto de vista se les han ido los títulos por detalles.

“La espina no es con el Pachuca ni con el rival que nos ganó (refiriéndose a Tigres), la espina es con nosotros mismos, por hacer las cosas bien, que en detalles se te vaya; porque realmente hubiera sido menos dolor si en las finales nos hubieran superado por el rival y no hubiéramos tenido oportunidad de ganar, eso duele un poco más, no sirve más que aprender y ver lo de ahora, no queda otra”, declaró.

El timonel dijo que lo relevante será que su equipo pueda darse una alegría con un campeonato, porque terminaron golpeados anímicamente, luego de perder como local la final del Torneo Apertura 2017 contra Tigres de la UANL.

Mohamed consideró que por ser el anfitrión, Monterrey tendría que ser el favorito, pero que saben que "Tuzos", que llega luego de quedar en tercer lugar en el Mundial de Clubes, es un equipo de jerarquía.

“Jugamos en casa, tendríamos que ser los favoritos porque se juega en nuestra casa, es un equipo de mucha jerarquía, nosotros tenemos que recuperarnos de la parte psicología de haber perdido la final de liga y mañana es una buena oportunidad de sanar la herida de haber perdido la final hace 10 días, ese objetivo es lo que nos queda”, concluyó.