Rayados presenta de forma oficial a sus refuerzos

Los nuevos refuerzos de Rayados lucieron por primera vez los colores que defenderán a partir de este Clausura 2019

Maxi Meza, Ángel Zaldívar y Adam Bareiro lucieron la playera de Rayados durante su presentación oficial ante los medios de comunicación, en las instalaciones del estadio BBVA.

Los tres nuevos integrantes de la Pandilla estuvieron acompañados por el presidente deportivo Duilio Davino, quien les dio la bienvenida.

"Siempre me he puesto objetivos claros en el lugar que me toque estar, así que las expectativas con Rayados son lo máximo, tratar de competir todos los torneos que nos toquen este año, y esperemos darle las alegrías que se merece la gente". señaló el argentino Maxi Meza.

"La impresión es muy buena, llegar a una institución tan grande como Monterrey me da ganas para seguir creciendo como jugador, hay jugadores muy buenos, venimos a pelear de la mejor manera. La amabilidad y cordialidad de los hinchas te hacen sentir en casa", indicó Adam Bareiro.

Por su parte, Ángel Zaldívar, quien llega proveniente de las Chivas expresó que "Monterrey ha sido un equipo protagonista que siempre pelea los campeonatos en los que compite y ya estando aquí me doy cuenta de porqué siempre está peleando por títulos".

El cuadro dedebuta el próximo sábado en el certamen enfrentando al, a las, en el "Gigante de Acero".