Rayados es favorito para ganar la Copa MX, asegura Diego Alonso

Notimex - "Sabemos que Monterrey es favorito en esta instancia, ha hecho un gran torneo en Liga y Copa, como nosotros, pero tiene 10 días esperando, entendemos que tiene una pequeña ventaja deportiva en ese sentido", indicó.



"A su vez, con el poderío que tiene de sus jugadores es favorito, con nuestras armas vamos a intentar con la efectividad para poder emparejar y darle pelea a un rival que tiene mucha calidad", declaró.

Durante el llamado Día de Medios organizado por la Liga MX, Alonso habló sobre la ausencia de Jonathan Urretaviscaya para este compromiso y dijo que es algo que ya estaba pactado porque el jugador ya es de Monterrey.

"No es una decisión mía, Urretaviscaya es (de Monterrey) desde el torneo pasado, con un acuerdo con Pachuca, no participó en el torneo regular, y no puede participar ahora, no se sí por cláusula, o por pacto, pero me avisaron que no puede participar, por eso no está con nosotros", añadió.

El timonel dijo que tampoco podrán contar con Edson Puch, que fue traspasado, pero que tienen elementos para suplir las ausencias y buscarán conseguir un buen desempeño en lo colectivo para alcanzar la corona.