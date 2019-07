Rayados cae en penales ante Santos; Meza se luce en el juego

Por: Luis Alberto Madrigal





Los Rayados de Monterrey siguen su preparación de cara al Apertura 2019, donde aún no encuentran algo del futbol que los caracteriza y rescatan un empate 1-1 con Santos Laguna, aunque cayeron 4-2 en tanda de penales en el primero de sus dos partidos en Estados Unidos.

Los albiazules se presentaron en Edinburg, una ciudad de Texas cerca de McAllen, donde La Pandilla suele visitar como parte de su gira para acerarse a sus aficionados de la frontera.

Pero el duelo no fue lo que esperaba el estratega Diego Alonso, quien no cuenta con sus seleccionados, pero con la mayoría de su cuadro base, por lo cual preocupa su funcionamiento ya que no presentan conexión y se les nota la falta de ritmo en el campo.

En los primeros minutos La Pandilla dominó y acechó el arco lagunero, pero fue hasta el minuto ’36 cuando Brian Lozano, tomó un rechace en el borde del área y sacó un zurdazo que cruzó al arquero argentino Marcelo Barovero para abrir el marcador 1-0.

Fue hasta el arranque del complemento cuando los regios salieron con mejor futbol en sus botines, y al ’54, Pabón cobró un tiro de esquina que Maxi Meza controló con el pecho y de bote-pronto, punteó la pelota para batir el marco lagunero para empatar 1-1.

Poco a poco mostraron mejor ritmo y cohesión entre los elementos ofensivos, pero en el último toque les faltó mayor profundidad, ya que al ’60, luego de una triangulación, fue desperdiciada en el borde del área.

El duelo sirvió para que Miguel Layún volviera al campo para disputar un juego de futbol luego de la operación por cáncer a la que fue sometido, al igual que el uruguayo Jonathan Urretaviscaya, quien ingresó al campo al minuto ’68, tras casi un año de ausencia por lesión en la rodilla.

A cinco minutos del final, Eduardo Aguirre desperdició un balón dentro del área, al cruzar de más su disparo y perdonó a los regios. Todavía en el minuto 90, el arquero Luis Cárdenas atajó un mano a mano a Julio Furch, que pudo significar la derrota a Rayados.

Tras el empate, se ejecutaron una tanda de penales donde el arquero santista Carlos Acevedo atajó dos disparos a Lalo Banda y Jonathan Urretaviscaya, y los guerreros vencieron 4-2 en la tanda.