Rafael Nadal confirma participación en Abierto Mexicano de Acapulco

Notimex - El español Rafael Nadal confirmó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis que se celebrara en Acapulco, luego que el año pasado se vio impedido de tomar parte debido a una lesión.

"Quiero anunciar que estaré de vuelta en Acapulco, lo cual me hace ilusión después de lo que sucedió el año pasado, cuando el día anterior de iniciar no pude porque me lesioné y estoy con una gran motivación e ilusión", señaló Nadal a través de un video que aparece en las redes sociales del torneo.

Nadal, quien actualmente ocupa el segundo sitio del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ha ganado en dos ocasiones este certamen, en las ediciones de 2005 y 2013.

El Abierto Mexicano de Tenis, que forma parte del ATP World Tour 500, se llevará a cabo en las canchas del Princess Acapulco, en Puerto Marqués del 25 de febrero al 2 de marzo.