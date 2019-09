Quiere 'Ponchito' González regresar con gol

Alfonso González asegura estar listo para ser tomado en cuenta por el técnico Diego Alonso, tras un año fuera de las canchas debido a una lesión en la rodilla izquierda

Por: Luis Alberto Madrigal





Ponchito superó ya una grave lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que lo mantuvo alejado más de un año de toda actividad con el primer equipo y sueña con entrar a la cancha y marcar un gol.

"Sueño regresar anotando, tengo muchas ganas de anotar de nuevo y si no es así, haciéndolo de la mejor manera, intentando sumar y dando lo mejor de mi para el servicio del equipo", expresó González.

El delantero albiazul sufrió su lesión el 4 de agosto del 2018, cuando la Pandilla venció 2-1 al Querétaro, antes de ser intervenido quirúrgicamente por el doctor Rafael Ortega en la ciudad de Guadalajara, situación que lo hizo perderse el resto del Apertura 2018, Clausura 2019 y nueve fechas del actual Apertura 2019.

El fin de semana pasado volvió a ser convocado con Rayados para el partido ante Necaxa, sin embargo, por decisión de Alonso se quedó con ganas de ingresar al campo y permaneció en la banca, por lo que espera ante Puebla tener la oportunidad de ver algunos minutos en el juego.

"La verdad es que estoy muy contento de poder haber salido a la banca en el partido, estoy muy ansioso por regresar y por estar dentro del campo, y con todas las ganas de hacerlo de la mejor manera y de sumar, de poner mi granito de arena al servicio del equipo", aseguró.

"Lo más difícil para mi fue estar tanto tiempo fuera de las cancha, estar en el gimnasio viendo a mis compañeros en cancha. Yo lo que quería era estar ahí y la lesión me ayudó a valorar lo que es estar en el campo, entrenar, aunque habrá días en los que no te sientas bien o que no sientes las ganas de otros días, créeme que ahora todos los días tengo muchas ganas de estar y le doy gracias a Dios de estar donde estoy", finalizó.