Quiere Basanta repetir experiencia de ganar la Concachampions

José María Basanta se ha coronado tres veces con Rayados en Conchampions y ha asistido a tres Mundiales de Clubes, por lo que desea repetir esta experiencia en el 2019

INFO7

Por: Manuel Dávalos



Los Rayados del Monterrey disputarán en el 2019 la Liga de Campeones de la Concacaf... y el defensa José María Basanta dijo que le gustaría coronarse con el equipo albiazul para tener la posibilidad de disputar de nueva cuenta un Mundial de Clubes.

"Ilusiona el deseo de ganarla, de querer trascender a nivel mundial, la verdad... son dos torneos muy importantes en los cuales el objetivo es ganarlo, me ha tocado ir a tres (Mundiales de Clubes) y es una experiencia muy parecida en nivel de clubes a lo que es un mundial a nivel selección", declaró.

El jugador indicó que en el Mundial de Clubes vivió momentos inolvidables... y dijo que es relevante porque se pueden enfrentar al mejor del futbol europeo, así como al más sobresaliente de Sudamérica.

"Son momentos inolvidables para un jugador el poder también tener la oportunidad de enfrentarte al mejor de Europa, al mejor de América Latina, entonces eso es muy bueno, es una motivación que tenemos este semestre y ojalá se pueda llegar al objetivo, sabiendo que tenemos un plantel muy completo para poder pelear los torneos" añadió.

Cabe recordar que José María Basanta formó parte del equipo regiomontano que ganó el Tricampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando el equipo regio vivía su mejor época bajo el mando del técnico mexicano Víctor Manuel Vucetich, y ello les permitió ir al mismo número de Mundiales de Clubes (en 2011, 2012 y 2013).

"Te enfrentas contra otros equipos mexicanos, contra equipo de Estados Unidos y eso está muy bien, entonces tenemos que ir partido, el equipo está consciente y con ganas de poder lograr los objetivos", añadió.

El jugador habló también sobre la posible llegada del argentino Maxi Meza como refuerzo para el próximo Torneo Clausura 2019... y dijo que -sin duda- puede se un elemento de utilidad para Rayados.

"No sé la situación, si está concretado lo de Meza eso no lo sé, lo que sí te puedo hablar es sobre referencias y las cualidades que tiene y he visto en Independiente, lo he visto en la selección, puede aportar mucho.

"Puede ser un jugador interesante para nosotros que nos puede caer muy bien, ojalá que se pueda adaptar muy rápido, hay muchos argentinos y eso le va a favorecer, entonces si viene, bienvenido sea", concluyó.