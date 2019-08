¿Quién es la keniana que le dio una medalla de plata a México en Lima 2019?

EFE - La fondista keniana nacionalizada mexicana Risper Biyaki consiguió este martes la medalla de plata en los 10.000 metros de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a pesar de correr con un fuerte resfriado.

"He estado luchando por respirar", afirmó Biyaki tras la carrera donde hasta los últimos minutos estuvo peleando por el oro, pero no pudo aguantar el esprint final de la canadiense Natasha Wodak.

"Nunca había corrido en un clima como este. Este clima no era bueno para mí. Me gusta más el calor. En Kenia no existe el frío, siempre hace calor", añadió al asegurar que en Lima se resfrió con solo beber agua.

"Me sentía helada con solo beber agua. Así me resfrié y no paré de estornudar y siempre con mucha ropa de abrigo encima para no perder el calor", apuntó.

Explicó que llegó a México por primera vez en 2011, corrió un par de carreras, se entrenó durante una temporada y le gustó el país, el clima y su gente.

"Así que pensé en nacionalizarme para representar a

Puede interesarte...