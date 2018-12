¿Qué dijo Diego Alonso tras la eliminación rayada?

Azteca 7 Deportes - 09/12/2018 07:54 a.m.

Notimex - El técnico de Rayados de Monterrey, el uruguayo Diego Alonso, reconoció que su escuadra careció de profundidad en su duelo ante Cruz Azul, escuadra que, aunque tuvo dominio territorial, no les generó llegadas de gol.

"Nos faltó ser más profundos; no tuvimos profundidad el día de hoy, cosa que en el duelo anterior (ante Santos) habíamos tenido y en la vuelta jugando de visita también, y hoy no tuvimos llegada y profundidad del otro lado tampoco. Era un partido parejo, quizás tuvieron dominio territorial, pero no generaron llegadas de gol".

En rueda de prensa al término del encuentro en el estadio Azteca; dijo que aunque inició con línea de cinco hasta el gol en contra, al frente tuvo a sus tres elementos de ataque para buscar hacer daño.

"Con el gol en contra buscamos poner más gente arriba, estábamos jugando con tres pintas con Pabón, con Funes Mori y con Hurtado desde el inicio porque también estaba jugando Pizarro de punta y entendimos que con eso podríamos conseguir más".

Por otro lado, rechazó que la salida de Rodolfo Pizarro por lesión haya influido en el resultado y que hayan salido a jugar con el resultado conseguido en la ida para manejar el partido.

"Lo de Pizarro no creo que sea excusa para nosotros porque entró Pabón y fue un jugador desequilibrante también, ni tampoco que hayamos buscado cuidar el cero o no atacar, en una fase lo hicimos bien y en la otra no tuvimos el gol requería el partido".