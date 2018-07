Pumas vence en casa a Necaxa en espectacular feria de goles

Notimex - Aunque apenas se trató de la jornada dos del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, Pumas de la UNAM venció 5-3 a Necaxa, en un partido variado, con emociones y que quedó para la memoria.

Del lado necaxista, los chilenos Víctor Dávila (13 y 78) y Matías Fernández (53) se hicieron presentes en el marcador y del lado universitario se lucieron Alan Mendoza, al minuto 24; el paraguayo Carlos González, al 54 y al 81; el chileno Martín Rodríguez, al 67, y Alan Mozo, al 76.

Con este resultado, Pumas llegó a seis puntos en la parte alta de la tabla y se presentó ante su afición en el Olímpico Universitario con una vistosa victoria en la que Necaxa fue un gran protagonista a pesar de que se estancó con tres unidades.

Ambas escuadras tuvieron un arranque prometedor en la campaña y este domingo en CU no defraudaron, con sus argumentos mostraron destellos de buen futbol para preocupar la meta rival en un compromiso equilibrado con repartidas emociones.

Necaxa tomó la iniciativa con la pelota en su poder, pero fue Alan Mendoza, quien generó la primera acción de peligro del cotejo a favor de Pumas con disparo de tiro libre que se estrelló en el travesaño.

Rayos tuvo soltura, cero preocupaciones, como la juventud que representa su técnico Marcelo Michel Leaño, de apenas 31 años de edad, aunque a veces ese exceso de confianza pusiera en predicamentos a su defensa con balones retrasados muy comprometidos.

Los chilenos necaxistas fueron un dolor de cabeza para zaga auriazul, sobre todo para el argentino Brian Fernández. Y fue el pampero quien tuvo buena movilidad al ataque y habilitó a Dávila para que los rojiblancos, hoy vestidos de negro, se pusieran 1-0 sin problemas.

El Club Universidad se agarró de jugadas a balón parado para preocupar al portero Hugo González y por esa vía llegó el golazo de Alan Mendoza, quien de volea remató un recentro de Alejandro Arribas tras un saque de esquina para el 1-1.

El entretenido primer lapso se esfumó con un robo de pelota de Pablo Barrera que acabó en las manos de González y en una excelsa jugada de conjunto con mucho toque por parte de la visita que concluyó con atajadón de Alfredo Saldívar a disparo de Dávila.

El equilibrio del partido fue tal que a inicios del complemento se repartieron los errores, uno por bando. Matías Fernández adelantó de nuevo a Rayos 2-1 con ejecución de tiro de libre a poste de Saldívar, quien se vio sorprendido en una acción en la que podía hacer más.

No obstante, los de Aguascalientes todavía seguían celebrando cuando el estadunidense Ventura Alvarado no se habló con su portero, regresó de cabeza el balón y el regaló con marco abierto fue para Carlos González, quien hizo el 2-2, un gol a su exequipo que no festejó por respeto.

El nerviosismo siguió en el arquero local y así se apreció en otro tiro libre de Matías Fernández mal medido que para fortuna de Pumas pegó en el horizontal. Instantes después Dávila perdonó sólo dentro del área, en otra llegada de Necaxa.

Luego de manera inmediata lo que desaprovechó Rayos lo celebró la escuadra auriazul cuando Felipe Mora bajó el balón, Carlos González lo dejó pasar y Martín Rodríguez sacó disparo cruzado que valió el 3-2 de Pumas.

Los de casa explotaron su momento con otro golazo, el 4-2, obra de Alan Mozo, quien desparramó a tres defensores, le entró un ataque de habilidad para acabar su buena jugada venciendo a Hugo González.

Pero Rayos no se bajoneó, en un pestañeo Víctor Dávila sin ser muy alto recortó distancias 4-3 con cabezazo certero. El juego seguía abierto, atractivo pero esa ventaja ya no la perdería el conjunto universitario, incluso la aumentaría 5-3 en buen riflazo del guaraní González que ahora sí celebró, "para que la cuña apriete".

El árbitro del encuentro fue Óscar Macías Romo, quien cumplió con su labor y amonestó a los locales Alan Mozo y al argentino Víctor Malcorra, así como al visitante hondureño Brayan Beckeles.

Alineaciones:

UNAM.- Alfredo Saldívar, Alan Mozo, Alejandro Arribas, Luis Quintana (Rosario Cota, 49), Alan Mendoza, Kevin Escamilla, Pablo Barrera, Martín Rodríguez (Marcelo Díaz, 79), Víctor Malcorra, Felipe González (Matías Alustiza, 69) y Carlos González. DT David Patiño.

Necaxa.- Hugo González, Brayan Beckeles (Facundo Castro, 77), Leobardo López, Ventura Alvarado, Luis Gallegos, Fernando Rubén González, Luis Pérez (Martín Barragán, 77), Marcelo Allende (Daniel Álvarez, 63), Matías Fernández, Víctor Dávila y Brian Fernández. DT Marcelo Michel Leaño.