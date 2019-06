Presenta Real Madrid a Eden Hazard ante miles de seguidores

EFE -

Una entrada que ha convertido la de Eden Hazard en la segunda presentación más multitudinaria en la historia del club blanco, igualada con la del brasileño Kaká y sólo por detrás de la del portugués Cristiano Ronaldo, que en 2009 reunió en torno a 70,000 personas.

El jugador belga ofreció a las miles de personas que acudieron al estadio Santiago Bernabéu sus primeras palabras en español con un escueto "Hola a todos". Después, en francés, dio sus primeras impresiones sobre su llegada al Real Madrid

"Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid y ganar muchos títulos. Era mi sueño desde pequeño y ahora ya estoy aquí, sólo quiero disfrutar de este momento", dijo antes de bajar al césped vestido con la equipación blanca para posar ante la prensa y repartir balones a los aficionados.

Aseguró en su primera rueda de prensa como jugador blanco que no es un "galáctico" y declaró que espera serlo en un futuro.

"No soy un galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como un borrón y cuenta nueva. Voy a empezar aquí desde cero. Pero no me considero un galáctico, soy un jugador muy bueno", dijo.