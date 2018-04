Presenta Juan de Dios Ibarra su academia de porteros

Azteca 7 Deportes - 26/04/2018 11:45 a.m.

INFO7 - Juan de Dios Ibarra, ex guardameta del Club de Futbol Monterrey, dio a conocer su nueva academia de porteros, en conferencia de prensa con compañía de personalidades del futbol y directivos de la U-ERRE.

Entre ellos, el ex presidente de Club de Futbol Monterrey, Jorge Urdiales; el ex jugador de Rayados Aldo De Nigris, el ex jugador de Tigres Sergio Orduña y el actual jugador albiazul Jesús Zavala.

El conocido como ´Salmo 23´ se unió a la Universidad Regiomontana para iniciar su carrera como entrenador, luego finalizar sus estudios como estratega en la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Su primera estación de trabajo será el campus ubicado en Valle Alto, donde colaborará con niños y niñas desde los cinco años de edad, hasta adultos.

"En Monterrey hay grandes porteros y lo ha demostrado la historia, y podemos descubrir y preparar futuros porteros en Monterrey. Vamos a brindar becas para los niños que quieran ser porteros", aseguró Ibarra.

"El proyecto está enfocado a que los jóvenes tengan esa oportunidad de entrenar, con alguien que ya sabe de esto, porque me he preparado por mucho tiempo, como lo fui de jugador profesional y lo académico, es lo que quiero transmitir, que sean mejores atletas y personas y me daría mucho gusto en un futuro ver a un portero de la academia en Primera División", dijo.

