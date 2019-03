Por definirse el futuro de "Tecatito" en la selección, señala Martino

Notimex -

El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, indicó que el futuro del delantero Jesús Corona respecto a una convocatoria se definirá con su cuerpo técnico y con el propio jugador.

El jugador del Porto de Portugal no se presentó al llamado que se le realizó para los partidos ante Chile y Paraguay al argumentar una lesión. "Lo que vaya suceder después lo tendremos que resolver con el cuerpo técnico y con el futbolista", dijo.

Indicó que no le gustó la manera en que se manejó el caso, ya que el reporte médico apenas llegó el miércoles cuando él ya sabía de su decisión de no presentarse.

Señaló sin embargo que así como estar en el "Tri" le da a alguien derechos también debe cumplir obligaciones, y la del "Tecatito" era presentarse tal y como le pidió que lo hiciera.

"Lo que está claro es que hay una forma de trabajar que no tiene grandes misterios, pero donde hay derechos hay obligaciones, y en la obligación que Jesús tenía, que era venir, no vino, prefirió quedarse, cuánto tiene que ver en esto la decisión del futbolista, del técnico, del club, no me consta", estableció.

Respecto a la ausencia del también atacante Carlos Vela, el extécnico de la selección de Argentina indicó que él la tomó luego de hablar con él.

"Tuve una plática con él, esas pláticas con los futbolistas, ya había hablado bastante con Carlos en el partido de las estrellas el año pasado, uno siempre saca conclusiones sobre esas charlas. Viendo las necesidades de la selección y de mis necesidades, la decisión mía fue no tomarlo en cuenta", sentenció.