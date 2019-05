Por cochinero de cancha perdió Tigres: Tuca

Azteca 7 Deportes - 16/05/2019 00:32 a.m.

El Horizonte

Por: Manuel Dávalos





El técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti aseguró que en el partido de ida de las semifinales el Torneo Clausura 2019 confirmó que la cancha del estadio de los Rayados de Monterrey es pésima y a su consideración eso influyó para que Tigres tuviera un mal funcionamiento.

"El desempeño no es muy bueno porque también no es excusarme, pero la cancha no propicia un futbol que practicamos, compruebo que la cancha es pésima y el estilo que jugamos nos afecta.

"Aunque parezca excusa, es una de las circunstancias en las que veo que a mi equipo le costó trabajo en adaptarse y ellos sí están adaptados", expresó en conferencia de prensa.

Ferretti declaró que su equipo debe tener una considerable mejoría en el partido de vuelta, a realizarse en el estadio Universitario, si quiere conseguir su boleto a la final.