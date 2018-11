Piloto Sophia Floersch sufre grave accidente y sobrevive

Una piloto alemana de lasufrió un graveeste domingo, durante el, realizado en, luego de que susalierapor elen una curva.

Un video que ha sido difundido en la plataforma YouTube, muestra cómo el auto de Sophia Floersch circulaba a una gran velocidad, sin embargo, no logró frenar en la curva, por lo que se impactó contra el vehículo amarillo que tenía por delante.

Ante el asombro del público, el bólido sale volando y se estrella contra una estructura del circuito.

Floersch fue llevada a un hospital, donde más tarde publicó a través de Twitter que se encuentra bien y que será el día de mañana cuando se someta a una operación.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon.