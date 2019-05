Pide Gignac reconocer a Tigres como un grande del futbol mexicano

Notimex -

El delantero francés André-Pierre Gignac consideró que los cinco títulos de liga obtenidos en una década por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) deben ser reconocidos por el futbol mexicano.

"Creo que se lo merece Tigres, el reconocimiento del futbol mexicano. En la capital van a decir que los (equipos) chicos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero al final, en los últimos 10 años, ¿cuántas finales jugaron los Tigres? ¿Cuántas ganaron? Y cuantos celos generaron en el país, entonces que sigan hablando", dijo.

Según el futbolista galo le resta importancia a esas afirmaciones, ya que él y sus compañeros en el conjunto regiomontano solo se enfocan en hacer bien su trabajo para seguir por este camino del éxito.

"Nosotros hacemos lo nuestro correctamente y queremos más", apuntó tras el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX frente a León.

Manifestó que ahora les toca celebrar, tomar un descanso y así prepararse para el inicio de la pretemporada que será exigente porque la meta será nuevamente llegar hasta lo más alto del balompié nacional.

"Vamos a trabajar, irnos de vacaciones para estar al cien por ciento para empezar la pretemporada con todo porque los objetivos será siempre calificar a liguilla y llegar hasta la final", estableció.

Asimismo dejó en claro que ya no piensa en ser considerado para jugar con la selección de su país y que solo se enfoca en lo que viene con los Tigres.

"Ya llegaron muchos jóvenes a selección, muy buenos. No me necesitan, yo me quiero enfocar totalmente en Tigres, quiero ganar la Concacaf, quiero ganar otro campeonato, me quedan dos años de contrato, tendremos cuatro torneos y si ganamos dos sería increíble", resaltó.

Por separado, el delantero ecuatoriano Enner Valencia señaló que los Tigres de la UANL deben ser considerados como el equipo de la década en el fútbol mexicano.

"Sí, los resultados hablan por sí solos, no puedo decir cuántas finales ha jugado Tigres en esta década, pero sé que ha ganado muchos campeonatos, he podido lograr dos con este equipo, esperemos lograr mucho más", dijo.

Dejó en claro que no se arrepiente de haber dejado el fútbol de Europa para regresar a México, porque sabía muy bien que llegaba un equipo que siempre pelea por lo más alto en el balompié nacional.

"Tengo un año de contrato con Tigres y espero cumplirlo, no me arrepiento de haber regresado de Europa, sabía que venía a un equipo que siempre está peleando los títulos y eso es lo que le gusta a un jugador y estoy muy contento por eso", apuntó.

Asimismo, el mundialista en Brasil 2014 explicó que no se conforman con lo que han logrado hasta el momento, pues "sabemos que podemos dar mucho más, y cada uno de nosotros somos conscientes que podemos entregar mucho más por este equipo, con todo eso podemos lograr un campeonato".