Pelé recibe el alta médica y dice estar preparado para volver a Brasil

Pelé, de 78 años, fue hospitalizado el miércoles de la semana pasada tras participar en un evento publicitario en París

Azteca 7 Deportes - 09/04/2019 08:02 a.m.



EFE - Edson Arantes do Nascimento, Pelé, triple campeón del mundo con la selección brasileña, recibió este lunes el alta médica tras permanecer cinco días ingresado en un hospital de París por una severa infección de orina y afirmó estar preparado para volver a Brasil.



"Gracias al gran cariño del equipo de médicos del American Hospital de París, estoy preparado para viajar a casa", dijo el exdelantero del Santos, citado en un comunicado divulgado por sus asesores.



Pelé, de 78 años, fue hospitalizado el miércoles de la semana pasada tras participar en un evento publicitario con el goleador del París Saint-Germain Kylian Mbappé, organizado en París por su patrocinador común, la marca de relojes Hublot.



La leyenda viva del Santos expresó en la nota que sufrió una "severa infección de orina que requirió asistencia médica y una cirugía de emergencia", pero que gracias a los cuidados que recibió, ha conseguido recuperarse satisfactoriamente.



"Francia no tiene solamente grandes jugadores, sino también óptimos médicos", manifestó Pelé, quien también agradeció a su patrocinador, al que calificó como "parte de la familia".



La previsión era que recibiera el alta y volviera a Brasil durante el fin de semana, si bien el equipo médico decidió prolongar su estancia hospitalaria hasta este lunes por precaución.



"París, volveremos en breve", completó la leyenda viva del Santos, que ya fue ingresado anteriormente en Brasil por el mismo problema.



Antes de recibir el alta hospitalaria, Pelé recibió este lunes la visita del delantero brasileño Neymar en el hospital de la capital francesa donde se recuperaba.



"Rey Pelé", escribió el delantero del PSG en un mensaje publicado en sus redes sociales, junto con una fotografía en la que aparecía posando al lado de un Pelé sonriente y tumbado en la cama de la clínica.



Neymar no ofreció más detalles sobre su visita sorpresa a Pelé, pero aprovechó la ocasión para mandar su apoyo al club donde se formó, el Santos, que este lunes se jugará el pase a la final del Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, ante el Corinthians.



"¡El 'Peixe' va a ganar, sí o sí!, escribió el exjugador del Santos y Barcelona junto con la foto de Pelé.