Pedro Caixinha ignora rumores de su salida

Notimex - Ante las especulaciones de su posible salida de Cruz Azul, el técnico portugués Pedro Caixinha aseguró que de ninguna manera hará caso de los rumores, pues tiene un contrato.

Aseguró que no le pesan los 21 años sin título y está enfocado en un proyecto y comprometido con los que fueron hasta Lisboa, Portugal, para que se hiciera cargo del equipo en hasta 2020 y los únicos que lo pueden remover es la directiva.

En rueda de prensa previa a la práctica de este lunes en las instalaciones del club en La Noria, dejó en claro que solo son rumores su posible salida por el mal paso del equipo.

"La directiva me respalda y cuando fueron por mí a Lisboa me dijeron que respetarían mi proceso y no se cortará de tajo, tenemos un compromiso con ellos (directivos) y tengo voluntad de hacer las cosas bien", agregó.

Sobre los 21 años que tiene Cruz Azul sin conseguir un título en la Liga MX, indicó que puede pesar a unos más que a otros, pero en su caso, de ninguna manera le afecta, pues trabaja para poner fin a esa sequía.

"Puede pesar más a unos más que a otros; a mí no me pesa porque el trabajo es lo que te va a llevar, el año pasado estuvimos cerca", apuntó.

"En un proceso que es a largo plazo, habrá altibajos, pero tiene nada más un objetivo y al final del proceso vas a tener que entregar cuentas en relación a todo eso y serán las evaluaciones que se hacen y ya se tomarán decisiones", acotó.