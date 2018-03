Para Kylian Mbappé eliminación ante Real Madrid fue una decepción

Notimex - El delantero Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, señaló que caer eliminados ante Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA fue una decepción, pero de ese golpe anímico hay que aprender y pasar página para mejorar.

"Estamos decepcionados. Este trago es difícil, pero debemos pasar página. Seguimos con tres títulos en juego. Vimos la diferencia entre grandes jugadores y campeones. Eso es todo. La afición no está feliz”, explicó.

El francés también defendió el trabajo de Unai Emery al frente del equipo, ya que dijo que no se le puede echar la culpa del desempeño que tuvieron en la cancha solo al entrenador.

“Pero pienso que el entrenador no es el único responsable. Si eligen silbar al entrenador, nos silban a todos. No fue Unai Emery quien perdió, fue el PSG. No soy yo quien decide si sigue, no estoy a cargo”, indicó.

“Pero es verdad que me llevo muy bien con el entrenador, es un entrenador muy bueno. Ahora no soy yo quien decide, hay una dirección y es su trabajo. Mi trabajo es simplemente estar en el campo", finalizó el jugador.