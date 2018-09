Palencia quiere continuar al frente de Lobos Buap

Dejó en claro que no piensa renunciar porque su filosofía de trabajo es nunca rendirse y señaló que es tiempo de sumar unidades

Por: Azteca Deportes



El entrenador Juan Francisco Palencia está sin rendirse, confía en su proyecto y quiere seguir al frente del equipo de Lobos BUAP, que este fin de semana se medirá al León en la fecha 10 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Dejó en claro que no renunciará a su cargo y mientras permanezca en la institución poblana se enfocará en trabajar para sacar adelante al club, que marcha último en la tabla de cocientes que define el descenso y es penúltimo en la competición liguera con apenas cuatro unidades.

“Estoy aquí porque quiero, porque me gusta. Creo que el equipo sigue convencido, sigue intentando, sigue siendo atrevido. A mí lo que me enseñaron mis padres, primero es trabajar y no rendirme, esa es mi filosofía, siempre ha sido, no lo digo de dientes para afuera, desde que yo jugaba era algo que me caracterizaba”, expresó.

Enfatizó que como director técnico sigue de la misma manera, con la misma personalidad y sus dirigidos lo saben, no obstante, es consciente de que los resultados ya deben de conseguirse para encontrar cierta tranquilidad y confianza.

“Aquí estamos para seguir trabajando sobre lo que ya hemos construido, evidentemente el equipo ya es hora que empiece a sumar, se van sumando cosas, por lapsos de los partidos jugamos bien, pero luego nos desconectamos y hay que buscar que se mantenga ese nivel mucho más largo", indicó.

Nombres como el de José Luis Sánchez Sola “Chelis”, Raúl Arias y Ricardo Valiño salieron a la luz cómo posibles sustitutos de Juan Francisco Palencia, quien se jugaría parte de su futuro este sábado frente a "La Fiera" en la cancha del Nou Camp, cuadro guanajuatense que recién estrenará técnico con la llegada de Ignacio Ambriz.

"Es un gran técnico Nacho (Ambriz), también tiene cierta formación europea y es un muy buen entrenador, una gran persona, lo respeto y lo admiro bastante, creo que Nacho va a tener poco tiempo para trabajar, pero en ese poco tiempo de trabajo va a poner orden”, señaló Palencia.