Oswaldo Alanís viaja a España para ultimar detalles con Getafe

Notimex - El defensa Oswaldo Alanís viajó este domingo a España para finiquitar los últimos detalles y firmar su contrato con Getafe de España, luego de terminar contrato con el Guadalajara.

"Ya les contaré, ya que sea algo bien efectivo, algo ya concreto para no especular y no decir algo que no", subrayó.

Manifestó que su objetivo como futbolista es la de crecer, "seguir en búsqueda de los sueños que es la que creo que todo ser humano siempre busca".

"Terminó el torneo hace unas horas, el equipo se presenta mañana, a mí me toca viajar y ya por ahí tendremos noticias en cuanto ya sea todo oficial", apuntó.

Descartó que Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, le haya ofrecido renovar contrato para quedarse con el equipo. "Tocamos otros temas futbolísticos, no bien así en cuanto a ofertas, entonces ahorita nos mantenemos al margen".

Respecto a su paso por el "Rebaño Sagrado" se mostró agradecido por lo que recibió, así como el respaldo que siempre tuvo de sus seguidores.

"Siempre les dije que venía a un club grande a sumar, es un club al cual le debo muchas cosas, estoy muy agradecido con la afición por el apoyo que me dieron siempre", sentenció.