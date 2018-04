Oribe tiene que ir al Mundial: Miguel Herrera

Notimex - Sin embargo, hay una ambivalencia de si estará en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio, director técnico de la Selección nacional, y más cuando el artillero lleva tres goles en el actual Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En cuanto a su labor con las Águilas, consideró que hay una exagerada presión sobre el delantero en cuanto a si va a quedar en la Selección para la Copa del Mundo de Rusia y "eso es un distractor. Él está generando, a la mejor no con goles, sino con pases a gol".

Abundó que Peralta "está metidísimo con el equipo. Genera lo que siempre genera: actitud, determinación y es un ejemplo de pundonor para el conjunto, obvio que él y nosotros queremos al Oribe goleador que siempre ha estado en la parte de arriba".

Luego enfatizó que "Oribe tiene que ir al Mundial. No hay vuelta de hoja. Es un tipo con la personalidad y todo lo que se tiene que poner para estar en un equipo, en una selección".

En más bondades del atacante, agregó que "cuando no juega no es un tipo problemático, siempre apoya al club, a la Selección, a sus compañeros, y cuando entra a la cancha se mata. Para mí es un tipo que debe ser indispensable en los 23 (definitivos al Mundial), pero no lo decido yo, lo decide otra persona".