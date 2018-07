¡OFICIAL! LeBron es un Laker

Los Lakers de Los Ángeles anunciaron hoy lunes la firma del afamado agente libre LeBron James, lo cual confirma el cambio sísmico creado por la decisión del cuatro veces Jugador Más Valioso de la NBA de dejar Cleveland para irse a la franquicia de la costa este que ha sido campeona de la liga 16 veces.

Los representantes de James en Klutch Sports Group tuitearon una foto del jugador mientras firmaba su contrato con el gerente general del equipo, Rob Pelinka. La agencia de James anunció la semana pasada que el superastro había acordado un contrato por cuatro años con Los Ángeles por 153,3 millones de dólares.

Los Lakers no han podido avanzar a los playoffs en cinco temporadas consecutivas, una marca para la franquicia, mientras que James participó en las últimas ocho finales de la NBA con el Heat de Miami y los Cavaliers de Cleveland, en las cuales ganó tres títulos.

El estelar basquetbolista de 33 años se convirtió de inmediato en el centro de atención de la franquicia y un posible cimiento para el próximo súper equipo de la NBA, si es que James y los Lakers pueden persuadir a más astros a que lo acompañen en los próximos años.

Magic Johnson, presidente de operaciones de básquetbol de los Lakers, llamó a James "el mejor jugador del mundo" en un comunicado de prensa.

"Adora competir y es un líder increíble que trata de ganar y asegurarse que sus compañeros sean exitosos", dijo Johnson. "Los jugadores de los Lakers están emocionados de tener a un compañero que ha estado en nueve finales de la NBA. Es un paso enorme para regresar a los Lakers a los playoffs y a la final".

James viene de una de sus mejores temporadas en la NBA, en la que jugó en los 82 partidos de los Cavaliers en la campaña regular, al tiempo que finalizó tercero en la liga con 27,5 puntos por juego y alcanzó marcas en su carrera con 8,6 rebotes y 9,1 asistencias. Después condujo a Cleveland a su cuarta final de la NBA consecutiva, donde Golden State barrió a los Cavs.

"Este es un momento histórico para los Lakers, y no podríamos sentirnos más agradecidos y honrados", declaró Pelinka. "Cuando LeBron James — un perene Jugador Más Valioso y campeón de la NBA que está jugando en los niveles más asombrosos de su carrera — elige unirse a los Lakers, sirve como la máxima validación de lo que estamos construyendo aquí. Sin embargo, todos sabemos que la labor aún no concluye".

"Now, he´s part of the family. Right? So whatever he needs, I got him.



"When I came here, Magic did the same thing for me. Kareem did the same thing for me and all of the other guys."



- @kobebryant on "The Jump"https://t.co/GV822DcI8D