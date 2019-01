Oficial: Carlos Salcedo es nuevo refuerzo de Tigres

Notimex - El defensa Carlos Salcedo jugará nuevamente en el futbol mexicano y lo hará vistiendo la playera de Tigres, después de su paso por Europa, en las Ligas de Italia y Alemania.

A través de su sitio oficial, el conjunto felino confirmó la llegada del defensa de 25 años: "Este domingo llega a Monterrey Carlos Salcedo para realizar los exámenes médicos y finiquitar su contratación con Tigres. ¡Bienvenido, Titán!".

Salcedo, quien tuvo su primera etapa en el futbol mexicano con Guadalajara, llegará procedente del conjunto alemán Eintracht Frankfurt.

Anteriormente, declaró que no estaba conforme con los minutos que le brindaban en el club teutón, "en Europa no me valoran, hay que tomar decisiones".

El "Titán" Salcedo disputó 52 partidos en el futbol europeo, 20 con la Fiorentina en Italia y 32 con Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.