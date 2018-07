No hay plan anti-Modric: Pogba

Azteca Deportes

Por:

Paul Pogba sufrió en carne propia perder una final de un torneo importante, como lo fue la Eurocopa 2016 y no quiere que eso se repita.

Es por ello que Pogba y la Selección de Francia no quieren sorpresas y en el duelo ante su similar de Croacia, estarán atentos para no vivir esa amarga experiencia nuevamente.

"No vamos a afrontar esta final como la de la Eurocopa de 2016. Conozco el sabor de la derrota y es muy amarga. Hemos llegado demasiado lejos como para dejarlo escapar ahora. Recuerdo las vacaciones después de la derrota de la Eurocopa 2016 no fueron buenas. No quiero revivir eso. ¡Queremos regresar con una sonrisa y hacer que Francia se contagie de ella!", dijo.

Uno de los jugadores destacados de Croacia ha sido Luka Modric pero, a pesar de ello, no tendrán un plan especial en torno a él: "No habrá un plan especial anti-Modric. Todos los croatas tienen mucho peligro, son un buen equipo. Tienen grandes jugadores como Rakitic, Mandzukic, Perisic", dijo el volante del Manchester United.

Finalmente, se quitó un poco la etiqueta de favoritos para la final de Rusia 2018, pues reconoció el trabajo que ha hecho el equipo balcánico: "No pensamos en si somos favoritos. Los croatas perdían contra Inglaterra y no se rindieron, jugaron 90 minutos más que nosotros por sus tres prórrogas, pero querrán demostrar que quieren ganar. Recordamos las críticas que recibimos al comienzo del Mundial para motivarnos".