No estamos haciendo nada ilegal con Alanís: Vergara

Jorge Vergara, dueño del equipo Guadalajara, descartó que sean ilegales las acciones que han tomado con el defensa Oswaldo Alanís, quien fue separado del primer equipo y enviado a la categoría de la Segunda División.

Indicó que la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), que demandó un trato justo para el zaguero, no conoce la situación que se vive.

"La Asociación de Futbolistas está totalmente equivocada, no estamos haciendo nada ilegal, nada equivocado. Estamos respetando el contrato, si es que (Alanís) quiere quedarse sin jugar, le vamos a pagar su contrato por seis meses", dijo.

Vergara afirmó que "esa fue decisión totalmente del jugador, la de no aprovechar la oportunidad de irse a jugar a otro equipo, que era el Querétaro, que le ofrecía más sueldo".

"A mí no me intimida la posición de la Asociación de Futbolistas, la cual no ha tenido la atención de comunicarse conmigo y saber cuál es nuestra posición", indicó a la cadena ESPN.

Criticó la postura de Alanís por pedir una mejora en sus percepciones económicas luego del semestre que tuvo con el equipo en el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, además de los partidos que se perdió por lesión.

"Cuando tienes un jugador que está ausente en la cancha por varias razones y cuando todo el equipo tuvo malos resultados, no puedes pensar primero en el sueldo cuando no rendiste donde tenías que hacerlo", estableció.

El dueño del Guadalajara explicó que "se le ofreció algo y no aceptó, además que hubo un equipo que le presentó una oferta, pero consideró que era un club pequeño y no se quiso ir".

"Le ofrecían un aumento de 30 por ciento. Es decisión de él... si no se llega a un acuerdo, él ya no podrá jugar en Chivas", manifestó Vergara Madrigal, quien además afirmó que el defensa ya no entra en el esquema del equipo.

"Para el esquema de Chivas ya no cabe, no jugó bien la temporada pasada, nos exigió un aumento de sueldo, que no se le dio a nadie porque no hubo una temporada para nadie halagadora, ni mucho menos", sentenció.