Niño karateca da lección de perseverancia

Un niño de 5 años consigue una hazaña gracias al esfuerzo y la solidaridad de sus compañeros

Un niño de cinco años ha aprendido la gran lección del esfuerzo y la solidaridad. Ha sido durante una clase de karate cuando sus intentos de romper una tabla sujetada por su instructor acababan una y otra vez en fracaso.

El hecho sucedió en una academia de karate, en California.

En el video se observa que el pequeño no pudo romper la madera que su profesor sostenía y atinó a llorar por este ´fracaso´; sin embargo, sus amigos estuvieron allí para brindarle ánimos y fue tanto el calor humano que recibió el menor.

Al final, lo hizo y se desató la algarabía. Sus compañeros fueron a abrazarlo y felicitarlo, mientras que los papás aplaudían.

El video fue grabado por Claudia Swonger, madre del menor, y conmovió a miles de usuarios quienes felicitaron a los menores y también al profesor, quien jamás dejó de motivar al pequeño para superar esta prueba.

Incluso Miguel Layún, actual futbolista de Monterrey y ex del Villarreal o el Sevilla FC, reflexionó sobre este la forma de actuar del karateca: "A mi entender, de esto va la vida, de intentar, aún cuando piensas que no puedes, y me queda claro que los niños nacen puros, sin prejuicios ni tonterías, me encantó la actitud que tienen para con su amigo/compañero".